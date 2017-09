24 uur lang afzien: "We zetten Assen op de kaart als sportstad"

ASSEN - Sportverenigingen in Assen laten zich gisteren en vandaag een etmaal lang zien tijdens de 24 uur van Assen. Tot vanavond zijn er demonstraties, clinics en wedstrijden op verschillende locaties.

Door de regen gingen niet alle sportactiviteiten door, het roeien werd bijvoorbeeld afgelast. In sporthal De Spreng hadden ze geen last van het slechte weer. Daar gaven de basketballers van Assist clinics en was er een toernooi."Vorig jaar hielden de mannen van Heren 1 een 24-uurs record en dat wilden we dit jaar een vervolg geven. Daar hebben we meer sportverenigingen in Assen bij betrokken," zegt Hilliene Reitsema van de organisatie. "Op deze manier kunnen de sportverenigingen zichzelf laten zien en we zetten met z'n allen Assen als sportstad op de kaart."De 24 uur van Assen begon gisteravond en ging de hele nacht door. "We hadden vannacht een basketbaltoernooi. Dat was best pittig. Om 5 uur kreeg ik echt even een dip maar daarna ging het wel weer," zegt basketbalster Soeraya Mohamed El Hag. "Soms is het best een beetje saai," zegt Noah Kreeft. "Je moet ook veel rondjes lopen om het veld, dan speel ik liever een wedstrijdje." Eelco Weringa speelt vandaag vier uur achter elkaar basketbal. "Je moet gewoon goed eten en drinken, dan is het goed vol te houden."