Strafrechtelijk onderzoek naar gaswinning bij Wapse

WAPSE - Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar gasproducent Vermilion, dat gas wint bij Wapse.

Dat blijkt uit beantwoording van Kamervragen van Sandra Beckerman van de SP door minister Henk Kamp.Vermilion heeft een vergunning om dagelijks 480.000 kubieke meter gas uit de grond te halen bij Wapse. Het bedrijf zou tussen november 2015 en augustus 2016 de regels hebben overtreden door meer gas te winnen, namelijk 680.000 kubieke meter.Het Functioneel Parket heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten. Vanwege dit onderzoek wil minister Kamp niet zeggen of het ministerie van Economische Zaken toestemming heeft gegeven voor de verhoging van de productie. Om diezelfde reden wil hij niet vertellen of Vermilion eerder al op de vingers is getikt voor de mogelijke overtreding.In juli werd bekend dat Vermilion de gaswinning bij Wapse mag verdrievoudigen . SP-Kamerlid Beckerman vraagt zich af waarom de minister hier toestemming voor heeft gegeven, terwijl Vermilion de regels overtreedt. Kamp antwoordt hierop dat de aanvraag van Vermilion aan de wettelijke eisen voldeed.