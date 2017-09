ACV boekt benauwde en verrassende zege op Harkemase Boys

Vreugde bij ACV na de winst op Harkemase Boys

VOETBAL - ACV Assen heeft het thuisduel tegen Harkemase Boys verrassend met 3-1 gewonnen. Daarmee boekten de Assenaren hun eerste zege van het seizoen. De winst kwam tot stand door een uitstekende beginfase. In de tweede helft kwamen de Harekieten wel terug tot 2-1, kregen zelfs een penalty, maar Bouius miste. In de slotfase zorgde Djababoe voor de 3-1 eindstand.

Binnen twintig minuten stonden de Assenaren al met 2-0 voor door doelpunten van Pascal Huser (na aangeven van Romano Djababoe) en Thomas Metzemakers. Daarna moest doelman Bart Woering van ACV flink aan de bak. Hij redde knap op pogingen van Bouius en Kaluzi, waardoor ACV met een comfortabele voorsprong kon rusten.



Harkemase Boys doet wat terug

Lang kon ACV de 2-0 voorsprong niet verdedigen in de tweede helft. In de 52ste minuut scoorde Karel IJzerman de aansluitingstreffer. Even later scoorde de middenvelder ook de gelijkmaker, maar zijn vrije trap belandde op de paal.



De situatie voor de Assenaren werd nog penibeler toen Guus de Vries in korte tijd zijn tweede gele kaart kreeg, en dus met rood het veld kon verlaten. Coach Fred de Boer greep vervolgens in door Erik Eleveld in het veld te brengen in plaats van Huser.



Ook IJzerman moet vertrekken

Harkemase Boys kon niet lang genieten van de man-meer situatie. Karel IJzerman pakte ook zijn tweede gele kaart, en dus moesten de Friezen ook verder met 10 man.



Toch werd het nog een spannend slot van de wedstrijd. Harkemase Boys kreeg een makkelijke penalty, maar Henny Bouius schoot de strafschop slap in, waardoor Woering redding kon brengen. In de slotfase trok Harkema nog wel ten aanval, maar tot een doelpunt leidde dit niet meer. In de slotfase maakte Djababoe via een counter een einde aan de wedstrijd door de 3-1 te maken.