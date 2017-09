Uitslagen bekervoetbal amateurs (update)

De uitslagen in het bekervoetbal

VOETBAL - Dit weekend komen de eerste- tot en met de vijfdeklassers in actie in bekerverband. Zij spelen hun tweede pouleduel in de noordelijke districtsbeker.





Bekervoetbal



Groep 1 (eerste- en tweedeklassers, zaterdag en zondag)



Poule 92

zat. ASC'62 - Gramsbergen 3-1

zon. Germanicus - MVV'29 morgen



Poule 97

zat. SC Erica - FC Klazienaveen 2-1

zon. Emmen - TVC'28 morgen



Poule 98

zat. WVF - DESZ 0-0

zon. Alcides - Ruinerwold morgen



Poule 102

zat. Peize - VEV'67 1-3

zat. Pelikaan S - Grootegast 5-0



Poule 103

zat. SDC'12 - SVBO morgen

zat. DZOH - Raptim 5-3



Poule 105

zat. d'Olde Veste'54 - SC Joure 2-1

zat. FC Meppel - Olyphia 1-0



Poule 106

zat. Zuidhorn - Buitenpost 1-2

zat. Veenwouden - Roden 1-3



Poule 111

zat. Beilen - ONT 2-1

zon. FC Assen - Gomos morgen



Poule 112

zat. Valthermond - Gorecht 2-2

zat. Nieuw Buinen - Drenthina 2-3



Poule 113

zat. De Griffioen - Rolder Boys 4-2

zon. VKW - Asser Boys morgen



Poule 116

zat. De Weide - Zuidwolde 0-2

zat. Noordscheschut - Hoogeveen 1-4





Groep 2 (derde- tot en met vijfdeklassers, zaterdag)



Poule 1

VCG - SVBS'77 1-1

Sweel - Hoogeveen 0-4



Poule 3

De Fivel - FC Zuidlaren (zat) 2-3

Wagenborger Boys - Wildervank 0-2



Poule 4

HZVV 2 - NKVV 6-0

Hollandscheveld - CSVC 2-1



Poule 8

Vitesse'63 - SVN'69 1-3

Tiendeveen - VVAK 8-0



Poule 9

ACV 2 - Fit Boys 2-4



Poule 12

Mussel - NWVV 2-2

Westerlee - VVS 3-5



Poule 20

Borger - SC Angelslo 1-3

SETA - Onstwedder Boys 0-5



Poule 21

MSC (zat) - Staphorst 2 1-1

VHK - ZZVV 1-4



Poule 30

GRC Groningen - Glimmen 6-9

ONR - SJS (afgelast,verplaatst naar dinsdag bij SJS)



Poule 33

Nagele - SC Elim 1-12

SCN - Erica'86 3-0



Poule 40

LTC - Haulerwijk 2-3



Poule 42

Achilles 1894 (zat) - Nieuw Balinge 4-1

BSVV - Veenhuizen 4-2



