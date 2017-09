Commandobunker trekt veel volk op Monumentendag

De ingang naar de bunker (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

EMMEN - Waar vroeger de brandweerkazerne van Emmen stond, rest nu alleen nog de ingang naar een bunker, vijf meter onder de grond. Die oude commandobunker is weliswaar geen monument, maar het is wel een grote trekpleister op de Open Monumentendag in Drenthe.

Geschreven door Hielke Meijer

De bunker is gebruikt tijdens de Koude Oorlog van 1961 tot 1986 door de BB, de dienst Bescherming Bevolking. Nu is het de werkplaats van de stichting Archeologie en Monument.



Woningbouw op de bunker

Voorzitter van de stichting Gerrie van der Veen: "We weten intussen dat de gemeente de bunker laat bestaan, maar er komt hier straks woningbouw. Wij zijn eigenaar van de bunker, dus we blijven er gewoon in." Een nieuwe toekomst als bunker is er niet, denkt Van der Veen. "En ik hoop het ook niet, maar als er wat gebeurt, ik heb wel de sleutel. Maar tegenwoordig hebben ze wapens en raketten die zo vijf meter de grond in schieten. Dus wat dat betreft heb je er weinig aan."



De open dag is een groot succes: "We vinden het hartstikke leuk, een hele gezellige dag. Er komen ontzettend veel mensen binnen. We leggen van alles uit over archeologie en over deze bunker."