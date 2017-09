Bijzonder geweer tentoongesteld in Dorpskerk Zuidlaren

Antiek geweer uit de 18de eeuw (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe) Gedenksteen voor dominee Ledeboer (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - In de Dorpskerk in Zuidlaren zijn er in het kader van Monumentendag twee exposities. Eén over Louis van Heiden, de zeeheld die in Oost-Europa veldslagen tegen de Turken aanvoerde en won. Waarschijnlijk is hij de enige echte Berend Botje.

Geschreven door Hielke Meijer

En er is ook een vitrine geplaatst met een antiek geweer uit de 18de eeuw. De Dorpskerk heeft het in bruikleen van het Drents Museum. Het geweer was van de gedeserteerde soldaat die daarmee in 1780 bij Schuilingsoord een jonge dominee Johannes Ledeboer doodschoot en hem vervolgens beroofde.



Een hele puzzel

Oud-medewerker van het Drents Archief Trude Evers beschrijft in het boek hoe de op doorreis zijnde dominee aan zijn eind kwam. "Het was nog een hele puzzel, omdat het hogerop is gekomen. Drenthe wilde de man veroordelen en daarom is in het vonnis van de rechtsprekende drost Sigismund niet vermeld dat het om een gedeserteerde soldaat ging."



Vreemde tentoonstelling

Het is een vreemde tentoonstelling voor in een kerk, zegt Henk Zuidersma van de Historische Vereniging Zuidlaren. "Een geweer in een kerk past niet echt. Maar het is een geruchtmakend gebeuren geweest. We wisten vrij zeker dat het slachtoffer hier begraven is en we vinden het wel gepast om hem alsnog te gedenken met een steen."



Onder de steen is een koker geplaatst met daarin een paar vellen papier met het verhaal van de ongelukkige dominee. Zuidersma: "We hopen dat de mensen ooit het verhaal lezen en zeggen kijk eens wat we hier hebben."