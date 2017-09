Brand boven kachelbedrijf in Assen

De brandweer kon het pand niet zomaar in (foto: Persbureau Meter) Door het raam waren vlammen te zien (foto: Persbureau Meter) Het bleek te gaan om een magnetron (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Vanmiddag brak er brand uit in een ruimte boven een bedrijf dat handelt in kachels aan de Dr. A.F. Phillipsweg in Assen.

In eerste instantie werd er gedacht dat er een computer in brand stond in het afgesloten pand. Door het raam was een apparaat te zien waar de vlammen uit sloegen.



De brandweer kon eerst niet naar binnen, omdat de deuren op slot waren. Na enige moeite konden ze toch het gebouw in, en bleek het te gaan om een magnetron. Hoe die in de brand kon vliegen is nog niet bekend.



Voor de zekerheid heeft de brandweer het dak van het gebouw gecontroleerd op eventuele andere brandjes, maar alles bleek weer veilig.



Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.