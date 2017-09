Uitslagen derde divisie en hoofdklasse

VOETBAL - Vandaag werd de derde speelronde gespeeld in de Derde divisie. ACV pakte thuis tegen Harkemase Boys zijn eerste zege van het seizoen. In de Hoofdklasse stond de tweede speelronde op het programma.

ACV boekt benauwde en verrassende zege op Harkemase Boys

Hieronder alle uitslagen van Zaterdag Derde Divisie:VVOG - Jong FC Twente 1-0ACV - Harkemase Boys 3-1DOVO - Quick Boys 1-2Spijkenisse - Jong Volendam 3-4Magreb'90 - ODIN'59 2-0Spakenburg - DVS'33 Ermelo 2-1ASWH - Jong Groningen 0-1ONS Sneek - Capelle 0-2Jong Almere C. - Scheveningen 3-1De stand na drie wedstrijden1. VVOG 3-72. Jong Volendam 3-73. Jong Almere 3-64. Quick Boys 3-65. J.Groningen 3-56. Spakenburg 3-57. ASWH 3-48. Capelle 3-49. ACV 3-410. Harkemase Boys. 3-411. DOVO 3-412. Magreb'90 3-413. DVS'33 Ermelo 3-314. Jong Twente 3-315. ODIN'59 3-316. Spijkenisse 3-217. ONS Sneek 3-118. Scheveningen 3-1Hieronder alle uitslagen van de hoofdklasse:SC Genemuiden - Urk 4-1Excelsior'31 - Sparta Nijkerk 2-0SDC Putten - HZVV 3-0Berkum - sv DFS 3-2Eemdijk - Huizen 3-2NSC Nijkerk - AZSV 1-2Staphorst - Ajax (am) 2-3HSV Zuidvogels - CSV Apeldoorn 4-1De stand in de Hoofdklasse na de tweede speelronde:1. Genemuiden 2-62. Excelsior'31 2-63. Berkum 2-44. AZSV 2-45. Sparta Nijk. 2-36. sv DFS 2-37. SDC Putten 2-38. Zuidvogels 2-39. Ajax (am) 2-310. Eemdijk 2-311. HZVV 2-312. NSC Nijkerk 2-113. Staphorst 2-114. Urk 2-115. CSV Ap'doorn 2-116. Huizen 2-0