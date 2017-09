HZVV kansloos onderuit tegen SDC Putten

VOETBAL - Na het zoet van de uitstekende ouverture, volgde vandaag voor HZVV het zuur van de eerste nederlaag. Op bezoek bij SDC Putten ging de Hoogeveense hoofdklasser met 3-0 onderuit.

Bij rust stond het 1-0 voor de thuisploeg, door een goal van Martin Duits. "We hadden de eerste helft totaal geen grip op Putten", zegt trainer Gert van Duinen. "Uiteindelijk mogen we blij zijn dat het bij rust maar 1-0 stond."In de tweede helft zette Kees Pluim Putten al snel op 2-0, waarna Jefta van den Broek een kwartier voor tijd de eindstand bepaalde. "We hebben vandaag redelijk kansloos en terecht verloren. Je weet dat het elke wedstrijd moeilijk wordt. Als je dan een dag wat minder bent kan dit gebeuren."Volgende week staat het duel tegen Zuidvogels op het programma, net als HZVV een promovendus. "Die verloren vorige week en winnen vandaag met 4-1. Bijna iedereen die vorige week won verloor vandaag, dat zegt wel wat over deze competitie."