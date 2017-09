Jeffrey Herlings wint kwalificatie MXGP Assen: 'Een mentaal resultaat'

Jeffrey Herlings (foto: RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings heeft vanmiddag op het TT Circuit van Assen de kwalificatie van de MXGP gewonnen. De 22-jarige Brabander hield Tim Gajser op de streep achttien seconde achter zich. De Sloveen kwam in het slot van de kwalificatie nog ten val.

Geschreven door Karin Mulder

Herlings maakte er een mooie inhaalwedstrijd van. Eerst was hij in gevecht met de Fransman Gautier Paulin om de tweede plaats. Toen dat klusje geklaard was lag er nog een gat van dik zeven seconde naar Gajser. En ook de Sloveen werd opgeraapt door Herlings.



"Goed begin van het weekend. Laten we het daar maar op houden. Vandaag betekent nog niks in vergelijking met morgen. Het is vooral een mentaal resultaat, meer kan ik er nog niet van maken", zegt Herlings na afloop.



Het crosscircuit in Assen heeft volgens Herling aardig te lijden gehad onder de regen: "Hij was best slecht. Maar ik denk dat de organisatie er alles aan heeft gedaan om hem zo goed mogelijk neer te leggen, ook voor onze veiligheid. Ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald."



Klassementsleider Antonio Cairoli tiende

De leider in de stand om het wereldkampioenschap Antonio Cairoli finshte als tiende. Hij liet vanmorgen de vrije training op het kletsnatte circuit al bewust schieten. Ook vanmiddag tijdens de kwalificatie reed de Italiaan bedachtzaam, maar maakte hij toch een klein schuivertje. Morgen wordt Cairoli normaalgesproken wereldkampioen in Assen. Hij heeft een voorsprong van 96 punten op Jeffrey Herlings.



De coureurs in de MXGP rijden morgen twee manches. De eerste manche is om 14.15 uur. De tweede manche volgt om 17.10 uur.