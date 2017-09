Ensing pakt zege en leiderstrui in Giro Toscane

Ensing is blij met haar roze leiderstrui. (Foto:@JannekeEnsing)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten heeft opnieuw een overwinning te pakken. Vorige week boekte zij voor het eerst in haar loopbaan een zege, door de laatste etappe in de Boels Ladies Tour op haar naam te schrijven. Nu pakt zij de eerste etappe in de Giro Toscane.









De Giro Toscane duurt tot en met zondag. Dit is ook de laatste wedstrijd voordat Ensing haar debuut maakt op het WK Wielrennen in het Noorse Bergen. Het Wereldkampioenschap wordt gehouden van 17 tot en met 24 september. Ensing is nu ook de leider in het Algemeen Klassement. Zij neemt de leiderstrui over van de Duitse Lisa Klein. De renster van Alé Cipollini eindigde op vrijdag al als vierde in de proloog op vijf seconde van Klein.