Overtuigende overwinning Van de Ven in WMX

Nacy van de Ven wint in Assen

MOTOCROSS - Nancy van de Ven heeft de WMX race in Assen op overtuigende wijze gewonnen. Zondag volgt de tweede manche en volgend weekend wordt in Frankrijk de laatste wedstrijd gereden. Van de Ven heeft nog maar vijf punten achterstand op koploper Courney Duncan uit Nieuw-Zeeland.

Al in de eerste ronde ging Van de Ven onderuit, maar de Zeeuwse bleef kalm en had aan het einde van de eerste ronde de aansluiting met de kop van het veld weer gevonden.



Met nog zeven mintuen en drie ronden te rijden nam Van de Ven de leiding, om deze niet meer af te staan. Bij de finish had Van de Ven bijna een minuut voorsprong op haar naaste concurrenten. Larissa Papenmeier uit Duitsland werd tweede, Livia Lancelot uit Frankrijk derde. Duncan eindigde als vierde.