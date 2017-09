Derde podiumplek voor Patrick van der Duin in Olympia's Tour

Patrick van der Duin tweede in Olympia's Tour (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Na de overwinning in Assen en de derde plaats in Vledder is Patrick van der Duin (21) uit Nieuw-Roden vandaag als tweede gefinisht in de vijfde etappe van Olympia's Tour.

Geschreven door Karin Mulder

In het Limburgse Offenbeek kwam het opnieuw tot een massasprint die werd gewonnen door de Belg Jasper Philipsen van het BMC Developmentteam. Tweevoudig Nederlands Kampioen bij de beloften Fabio Jakobsen werd derde.

In het klassement veranderde weinig: de leiderstrui is, met nog één etappe te gaan, in handen van landgenoot Pascal Eenkhoorn. Zijn ploeggenoot Pavel Sivakov volgt op tien seconden. Morgen volgt de laatste rit door Limburg van Margraten naar Noorbeek.