Kijk hier dag 1 MXGP: 'Geen zorgen, morgen wordt het mooi weer in Assen'

MXGP-organisator Lee van Dam (foto: RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings won vandaag de kwalificatie van de MXGP, Nancy van de Ven won de eerste manche bij de vrouwen. Zo werd het een mooi Nederlands feestje op de eerste van de MXGP op het TT Circuit van Assen.

Geschreven door Karin Mulder

Maar toen organisator Lee van Dam vanmorgen z'n gordijnen opendeed moest hij wel even slikken."Poeh, veel regen. Maar daar kunnen we tegen. We hadden vorig jaar ook regen. Toen hebben we ons lesje geleerd. We hebben nu rekening gehouden met de afvloeiing van het water. Je moet zorgen dat het overtollige water weg kan. We hebben brandweerauto's die dat op kunnen zuigen en putten waar het naartoe kan. Vorig jaar konden ze niet bij die putdeksels", verklaart Van Dam. "Maar de voorspelling voor morgen is heel goed, dus met dat in het achterhoofd zien we het allemaal positief tegemoet."



Van Dam is ook niet bang dat het bezoekersaantal te lijden heeft onder de weersomstandigheden:"Mensen uit heel Europa komen hier naartoe. Daar is deze wedstrijd te belangrijk voor. Morgen vallen er twee beslissingen in het wereldkampioenschap. Mensen laten zich niet weerhouden door een buitje", besluit Van Dam zelfverzekerd.