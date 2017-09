Soppe al in eerste ronde van baan getikt in Misano

Het is nog niet het seizoen van Walid Soppe (Foto:Racesport)

MOTORSPORT - Het zit Walid Soppe dit jaar niet mee in de Red Bull Rookies Cup. In Misano werd de Coevordenaar in de eerste ronde al van de baan getikt. Soppe kwalificeerde zich als tiende voor de race, maar kon niet lang genieten van die startplaats.

Daarmee krijgt het ongelukkige seizoen van Soppe een droevig vervolg. Zo kreeg hij in het Tsjechische Brno te maken met motorische problemen en kostte een val in Assen hem een podiumplek.



Om het seizoen enigszins positief af te sluiten krijgt Soppe in het weekend van 23 en 24 september nog een kans op revanche. Dan rijdt de Coevordenaar nog twee races in de Red Bull Rookies Cup in het Spaanse Aragon.



In tegenstelling tot de andere wedstrijden in de Red Bull Rookies Cup kent de race in Misano slechts één wedstrijd.