Prijs schiet prijs voor SC Elim: acht goals in bekerduel

VOETBAL - Jarno Prijs is terug bij SC Elim en dat weet Nagele inmiddels ook. De Drentse zaterdagvierdeklasser maakte, met dank aan de aanvaller die terugkeerde van vv Hoogeveen, gehakt van de club uit Flevoland: 1-12. Prijs scoorde liefst acht keer en was bij bij de overige vier treffers drie keer de aangever.

Die overige vier treffers werden gescoord door Mike Doldersum. Ook hij keerde afgelopen zomer weer terug op het oude nest, na een avontuur bij HZVV."Alles was zo'n beetje raak vandaag", aldus Prijs. "In de eerste helft maakte ik er twee en na rust was de goal van Nagele een ware schiettent."Bij rust leidde SC Elim nog maar 2-1. "Dat mogen we onszelf verwijten, want we kregen kansen genoeg om het verschil al naar vier of vijf te brengen."SC Elim is na twee van de drie pouleduels al vrijwel zeker van de volgende ronde in de districtsbeker. Een punt in de laatste wedstrijd volgende week, op bezoek bij Erica'86, volstaat voor de formatie van trainer Andries Bremer. "Maar dat mag geen enkel probleem zijn", aldus Prijs. Zij hebben met 5-2 verloren van Nagele, dus dat moeten we gewoon winnen. Hoeveel ik er dan ga maken? Nou, in ieder geval drie goals vind ik wel aardig", is Prijs bescheiden.Volgens Prijs moet SC Elim na de degradatie van vorig jaar dit jaar gewoon kampioen worden. "Eigenlijk is het zonde dat ze vorig jaar gedegradeerd zijn, anders hadden we nu zeker bij de top 3 in de 3e klasse meegedraaid. Zes spelers zijn teruggekomen en die hebben allemaal eersteklasse-niveau in de benen hebben. Kortom, we moeten gewoon kampioen worden. Niets meer en niets minder."