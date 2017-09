DOS'46 overtuigt in openingsduel veldcompetitie

Kim Petersen scoort voor DOS'46 (foto Henk Kuhl/rtv drenthe) Coach Gerald Aukes kijkt tevreden toe (foto Henk Kuhl / rtv drenthe)

KORFBAL - DOS'46 is uitstekend begonnen aan de nieuwe veldcompetitie. De ploeg van de nieuwe coach Gerald Aukes won op overtuigende wijze met 29-17 van DSC uit Eindhoven. Halverwege de wedstrijd hadden de Nijeveners al een voorsprong van zeven doelpunten (14-7).

Geschreven door Henk Kuhl

DOS'46 had weinig te duchten van de veldkampioen van de hoofdklasse van het vorig seizoen. Het meeste gevaar bij de Eindhovenaren kwam van Timo de Wit, die met vier treffer topcorer werd van zijn team.



Veel scorende spelers

De thuisclub begon sterk aan de wedstrijd en had na een kwartier spelen al een voorsprong opgebouwd van vier doelpunten (6-2). Met name verdedigend speelde DOS'46 erg sterk. Opvallend daarbij was tevens dat de doelpunten van de thuisclub werden gemaakt door zes verschillende spelers. Vanaf dat moment was het verzet van de gasten eigenlijk al gebroken en kon DOS'46 gemakkelijk uitlopen naar een verschil van zeven doelpunten bij de rust.



Klasseverschil niet beloond met meer doelpunten

Ook na de rust bleef het krachtsverschil groot. DOS'46 wilde snel de beslissing forseren om daarmee de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Dat lukte, mede doordat de aanvallen van de gasten weinig rendement opleverde. De score had in de tweede helft nog hoger kunnen oplopen, maar door onnauwkeurigheid in de afronding stokte de doelpuntenmachine uiteindelijk bij 27 treffers. Topscorers bij de ploeg uit Nijeveen werden Jelmer Jonker en Harjan Visscher, elk met zes doelpunten.