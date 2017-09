Hurry-Up start sterk in BENE-League

René de Knegt, de nieuwe doelman van Hurry-Up, kende een prima start bij zijn nieuwe club (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up is het seizoen in de BENE-League uitstekend begonnen. Het Belgische Sasja uit Antwerpen had geen schijn van kans in sporthal De Eendracht: na een ruststand van 20-12 werd het 33-25. "Ik heb ontspannen kunnen kijken, want dit is een goed begin. Natuurlijk moet het nog veel beter, maar we hebben nu al een punt meer dan vorig seizoen na twee duels", aldus trainer/coach Martin Vlijm van Hurry-Up.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij de club uit Zwartemeer stond René de Knegt voor het eerst onder de lat. In de voorbereiding won de doelman die overkwam van Hellas de concurrentiestrijd van Sven Hemmes en Wouter Greevink en dus werd hij door Vlijm meteen voor de leeuwen geworpen. Het werd een zeer verdienstelijk debuut, met onder meer twee 7 meter-stops. Kort voor tijd werd hij door Vlijm naar de kant gehaald. Vlijm: "Ja, dat was een soort publiekswissel."



Huesmann maakt eerste van het seizoen

De eerste treffer van de avond, en dus ook de eerste van Hurry-Up in het nieuwe seizoen, werd gemaakt door de Duitse linkeropbouwer Joël Huesmann. In het begin van de wedstrijd kon Sasja nog aardig bijblijven, maar nadat Hurry-Up door onder andere drie benutte strafworpen van Tommie Falke op 9-6 kwam was eigenlijk de angel al uit de wedstrijd. De oranjehemden domineerden en Sasja hobbelde er wat achteraan.



Suelmann op schot

Het gat halverwege was al onoverbrugbaar: 20-12. Sasja probeerde het na rust nog wel en kwam terug tot 23-17, maar daarna was het de beurt aan Ronald Suelmann die vijf keer op rij scoorde. De laatste treffer van de avond werd gemaakt door cirkelspeler Sjoerd Boonstra.



Nieuwkomers

Nieuwelingen Laurynas Petrusis en Alexander von Eitzen kregen betrekkelijk weinig speelminuten, maar scoorden beiden wel één keer.



Topschutters

Tommie Falke en Ronald Suelmann waren de topschutters van de avond. Falke maakte er tien (waaronder vijf vanaf 7 meter) en Suelmann scoorde negen keer.