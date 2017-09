E&O boekt overtuigende zege op HARO Rotterdam

HANDBAL - E&O uit Emmen is de competitie in de eredvisie uitstekend begonnen. Op bezoek bij HARO Rotterdam boekte de ploeg van trainer Joop Fiege een overtuigende zege: 26-34. .

E&O trainer/coach Joop Fiege, weer terug op het oude nest, was blij met het resultaat. Toch was hij minder tevreden over de beginfase. "We hadden eerder afstand moeten nemen van HARO. Door technische fouten komen ze terug tot 8-8, terwijl we met 5-8 voorstaan. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar misschien moeten we het ook maar zien als leermoment. Misschien had het ook wel een beetje te maken met de zenuwwen. Het is toch de eerste wedstrijd van het seizoen."Vooraf had Fiege rekening gehouden met een moeilijke wedstrijd. "HARO is een stugge ploeg. Ze werken ongelofelijk hard. Daarom hadden we er ook zo'n moeite mee in de beginfase. Toen ze braken, ging het gelijk een stuk makkelijker en werd het toch nog een makkelijke avond voor ons."Rick Wielage was de grote man bij E&O met negen treffers. Martijn Fühler en Marwin van Offeren waren goed voor zes doelpunten.Volgende week wacht voor E&O het thuisduel tegen DFS uit Arnhem, de fusieclub voortgekomen uit AHV Swift en AAC1899. Vorig jaar eindigde die ploeg, achter E&O, als tweede in de eredivisie. "Dat wordt een lastige kluif, net als de week erna tegen BFC. Voordeel is wel dat we dan de sterkste tegenstanders tenminste hebben gehad."