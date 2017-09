Roomboot B.V. wint bloemencorso Frederiksoord

Corsowagen De Draak van het Sterrebos (foto: Sjoerd Looijenga)

FREDERIKSOORD - De 57ste editie van het Floraliacorso in Frederiksoord is gewonnen door corsogroep Roomboot B.V.

Hun wagen Feniks was volgens de jury de mooiste van de twaalf deelnemende corsowagens. "We hebben een grote groep bouwers", vertelt Henk Broekman van de winnende corsogroep. "Negen mannen en negen vrouwen. We hebben alles zelf gemaakt, niks gehuurd."



Het thema van dit jaar was Mythen en Sagen. Roomboot B.V. heeft veel tijd gestoken in het bouwen van de wagen. "In mei zijn we begonnen met één dag in de week. Daarna zijn we naar twee avonden in de week gegaan en de laatste twee weken eigenlijk elke avond", aldus Broekman.



Het avondcorso in Frederiksoord werd vanwege de regen niet in De Tuinen gehouden, maar op de openbare weg. Ronald Visser van de organisatie is ondanks het slechte weer tevreden over het verloop van het corso. "Het publiek heeft ons niet in de steek gelaten. We zijn blij dat ze de buien getrotseerd hebben en toch gekomen zijn."