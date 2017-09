Gerepareerd lichtkunstwerk in Hondsrugtunnel Emmen alweer stuk

EMMEN - Kort na het terugplaatsen van het lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel in Emmen, vertoont de verlichting alweer een gebrek.

Een deel van het licht werkt niet goed en kleurt niet mee als de andere lampen van kleur veranderen.Het lichtkunstwerk van kunstenaar Titia Ex zorgt al langer voor problemen. Het plaatmateriaal achter de lampen bleek niet goed bestand tegen de temperatuurwisselingen in de tunnel. Er kwam vuil en vocht bij de lampen, waardoor die er de brui aan gaven.Het lichtkunstwerk - dat een aantal internationale prijzen in de wacht sleepte - werd in mei verwijderd voor een grootschalige reparatie . In juli werden de armaturen teruggeplaatst en zouden de problemen tot de verleden tijd moeten horen. Dat blijkt nu dus niet het geval.