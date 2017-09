Een zonnige afsluiter voor Drentse openluchtzwembaden

Zeemeerminnen in zwembad Bosbad Noord-Sleen. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Activiteiten voor kinderen in zwembad Bosbad Noord-Sleen. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Zonnige laatste dag in zwembad de Leemdobben in Vries. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

VRIES/NOORD-SLEEN - Het zwembadseizoen zit erop. Na twee regenachtige dagen schijnt nu de zon op de slotdag van veel openluchtzwembaden in onze provincie.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Het was een kwakkelende zomer", vertelt Roelof Rutgers, manager van zwembad De Leemdobben in Vries. Daarmee doelt hij op het wisselende weer. "Ik heb wel eens beter zwemweer gehad. Dit jaar waren er minder warme dagen dan vorig jaar en dat betekent dat we qua bezoekersaantallen ook op minder uitkomen."



Bij zwembad de Leemdobben kwamen dit jaar ongeveer 24.000 bezoekers, zo'n 3.000 minder dan tijdens dezelfde periode vorig 2016. Het zwembad was vorig jaar extra lang open vanwege het mooie weer, dat zorgde nog voor 3.000 éxtra bezoekers.



Ook zwembad Het Bosbad in Noord-Sleen bleef vorig jaar langer open. Dit jaar niet, vanwege het weer. Het afgelopen seizoen komt het Bosbad uit op zo'n 19.000 bezoekers, in tegenstelling 23.000 bezoekers vorig jaar. "De regenachtige dagen maken dat we een minder bezoekers hebben gehad", merkte medewerkster Nicole Piening op.



Net te koud

Rutgers: "De écht mooie dagen die ontbraken dit jaar. Juist die hele warme dagen heb je nodig voor de dagjesmensen. Zij zorgen weer voor extra inkomsten, die juist noodzakelijk zijn." In het zwemseizoen dit jaar waren er slechts drie tot vier mooie dagen, stelt Rutgers, maar hij vertelt dat je ongeveer acht tot tien hele warme dagen nodig hebt om een goed seizoen te draaien.



Aan het water kan het in ieder geval niet liggen volgens Rutgers. "In principe is het water lekker warm, maar om te recreëren aan de waterkant is het toch behoorlijk koud. De vaste zwemmers die zijn aanwezig, maar de recreanten blijven weg. Je kunt nu prima zwemmen, maar daarna moet je je snel warm aankleden."



Tevreden

Ondanks het wisselende weer klinkt er in beide zwembaden een positief geluid. Men kijkt tevreden terug op het seizoen en is blij met deze zonnige laatste dag: "Wij zijn heel blij met deze zonnige dag. Het is natuurlijk veel leuker om het zo af te sluiten dan in de stromende regen", zegt Piening.



Feestelijke afsluiting

In Noord-Sleen wilden ze het seizoen feestelijk afsluiten. In de ochtend lieten de synchroonzwemmers een demonstratie zien. Vervolgens konden de kinderen in een bal over het water lopen of een workshop zeemeerminzwemmen volgen. Vanaf drie uur werd de barbecue aangezet om er met alle medewerkers en bezoekers een fijne slotdag van te maken.