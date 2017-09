Cairoli pakt wereldtitel in Assen

De kersverse wereldkampioen wordt onthaald in Assen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

MOTORCROSS - Antonio Cairoli heeft op het TT-circuit in Assen het wereldkampioenschap MXGP gepakt. De Nederlander Jeffrey Herlings won de eerste manche op het tijdelijke zandcircuit.

Zo had Cairoli slechts één race nodig om de wereldtitel te grijpen. De 31-jarige Italiaan eindigde in de Drentse hoofdstad achter Herlings op de tweede plaats. Volgende week staat in Frankrijk het laatste raceweekend op het programma.



Zandlaag

Dit weekend is Assen strijdtoneel voor de MXGP. Het asfalt op het TT-circuit heeft een fraaie zandlaag gekregen.