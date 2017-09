Dylan Kroon tweede tijdens debuutweekend EMX 150

Dylan Kroon wordt tweede in de EMX 150 (foto: Karin Mulder/TV Drenthe)

MOTORCROSS - Dylan Kroon (14) is vandaag op het TT Circuit van Assen als tweede gefinisht in de tweede manche van de strijd om de Europese titel in de 150 Cup. Gisteren viel de Hoogevener uit door problemen met z'n koppeling.

Geschreven door Karin Mulder

De overwining in de EMX 150 Cup ging naar Kjeld Stuurman. Hij profiteerde van de pech van Dave Kooiker die onbedreigd op weg leek naar de overwinning. Maar mechanische problemen wierpen hem terug naar de tiende plaats.



Het was voor Kroon de eerste en de laatste keer dat hij een wildcard kreeg voor deze klasse. Volgend jaar de Hoogevener te oud voor deze klasse.