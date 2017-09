Paul Woldendorp: 'Spanning kostte me teveel energie'

Woldendorp wordt negende overall in de veteranenklasse (foto: Karin Mulder)

MOTORCROSS - Paul Woldendorp uit Yde is vandaag als elfde gefinisht tijdens de tweede manche in de veteranenklasse op het TT Circuit van Assen. Opgeteld met de zesde plaats van gisteren eindigt de 48-jarige Drent op de negende plaats overall.

Geschreven door Karin Mulder

"Kijk eens, daar zijn we heel blij mee, een verbetering en dat op m'n oude dag", zegt Woldendorp na afloop. "Je wordt steeds ouder, het wordt niet makkelijker. Ik was té gespannen en dan verbruik je teveel energie. De souplesse is weg. Maar ik ben heelhuids over de streep gekomen, dat is ook heel belangrijk."



In eerste instantie finishte Woldendorp gisteren als zevende. Maar omdat de Fin Niko Kalatie een gele vlag negeerde werd hij tien plaatsen teruggezet in het klassement. Daardoor schoof Woldendorp op naar de zesde plaats. Kalatie nam vandaag revanche en won de tweede manche in Assen.