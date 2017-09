Herlings wint Grand Prix van Assen

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings (22) heeft de Grand Prix van Assen in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De rijder uit Noord-Brabant finishte op het TT-circuit tweemaal als eerste.

Na de eerste manche, waar Cairoli de wereldtitel veilig stelde, was Herlings ook in de tweede race de snelste. De motorcrosser had in de tweede manche op de meet ruim een halve minuut voorsprong op de restZo boekt debutant Herlings in het Drentse zand zijn vijfde overwinning van het seizoen. Volgend weekend staat in Frankrijk de laatste ronde van het seizoen te wachten.Lees ook: Cairoli pakt wereldtitel in Assen