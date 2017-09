Uitslagen bekervoetbal zondagamateurs

de uitslagen van de bekerwedstrijden van vandaag

VOETBAL - Dit weekend komen de eerste- tot en met de vijfdeklassers in actie in bekerverband. De teams spelen hun tweede pouleduel in de noordelijke districtsbeker.





Groep 3 (derde- tot en met vijfdeklassers, zondag)



Poule 2

Zevenhuizen - Nieuw Roden

Haulerwijk - SVZ



Poule 5

Alteveer - Wedde 4-2

Valther Boys - Buinerveen



Poule 9

FC Zuidlaren - Be Quick 1887



Poule 12

Bareveld - Gasselternijveen

Musselkanaal - Annen



Poule 13

Bargeres - Schoonebeek 0-1

VIOS Oosterhesselen - Dalen



Poule 15

DVC'59 - Sellingen

De Treffer'16 - CEC 0-13



Poule 19

Muntendam - GKC

DWZ - Pekelder Boys 3-3



Poule 20

Groninger Boys - Groen Geel

Actief - Gruno



Poule 21

Nieuweschans - Zwartemeerse Boys 1-4

BATO - Wildervank 1-7



Poule 22

Weiteveense Boys - Twedo

SVBC - Emmen 2



Poule 24

Weiteveense Boys - DOS'63

Sleen - Pesse



Poule 25

Buinen - Eext

Titan - Gieterveen



Poule 27

Diever-Wapse - Steenwijk

Gorredijk - DVSV



Poule 29

Zandpol - DSC'65

SVV'04 - Germanicus 2



Poule 34

Helpman - Haren 5-0

FC Amboina - VAKO 0-6



Poule 37

Sweel - KSC 2-2

HHCombi - Wijster 2-4



Poule 38

Wapserveen - Ruinen

Hoogersmilde - Havelte 0-2



Poule 39

FC Fochteloo - BEW

DIO Oosterwolde - Stanfries 5-0



Poule 42

Weerdinge - EEC

LEO - WKE'16



Poule 44

Sp. Roswinkel - Gieten

HOC - SPW



Poule 46

Tynaarlo - Oldambster Boys

Kwiek - FVV



Poule 47

HODO - Wacker 0-5

IJhorst - Protos 2-1



Poule 48

Smilde'94 - Uffelte 7-2

Trinitas - Old Forward



