Hattrick Benjamins helpt MSC aan eerste zege

VOETBAL - Op eigen veld heeft MSC de eerste punten in het nog prille seizoen gepakt. Nadat vorige week in Purmersteijn met 3-1 werd verloren, wist de ploeg van Berry Zandink met 4-3 te winnen van RKHVV.

De Meppelers ontvingen in RKHVV een gelijkwaardige tegenstander. Vorig seizoen deelden beide ploegen tweemaal de punten. Tevens verloor ook RKHVV vorige week het openingsduel in de hoofdklasse A.Al na twee minuten kwamen de gasten uit Gelderland op voorsprong. Wessel van der Horst tikte namens de gasten een afvallende bal binnen. In het vervolg had MSC, zonder direct gevaarlijk te zijn, het meeste balbezit.Na gestuntel bij RKHVV profiteerde spits Justin Benjamins, bij de derde verdedigende blunder, pas in de achttiende minuut. Even later zette Danny Bijlsma MSC op voorsprong (2-1). Terwijl het thuispubliek de tweede goal van Meppeler makelij vierde, maakte RKHVV opnieuw via Van der Horst gelijk.Door omzettingen van een ontevreden coach Berry Zandink begon MSC sterk aan de tweede helft. Binnen honderdtachtig seconden maakte Benjamins de 3-2. De rappe spits zorgde met zijn derde treffer tevens voor de 4-2.Ondanks de marge van twee goals bleef RKHVV in de slotfase nadrukkelijk op de deur bonzen. Met succes. Vijf minuten voor tijd maakte invaller Keyme Bosman de aansluitingstreffer. Het verlossende eindsignaal werd met opluchting en gejuich ontvangen door de staf van MSC.Door de thuiszege klimt de formatie van Zandink naar de middenmoot. Opponent RKHVV blijft puntloos achter.