In beeld: Bike Festival in Assen

ASSEN - Assen stond dit weekend in het teken van mountainbikes.

Bij de Baggelhuizerplas was gisteren en vandaag het Bike Festival. Het evenement werd voor de elfde keer georganiseerd.Naast de wedstrijden was er veel te beleven voor de bezoekers en de deelnemers, zo was er een promodorp ingericht, waren er diverse demo’s en konden kinderen meedoen aan een MTB Clinic.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was erbij en maakte de volgende fotoreportage: