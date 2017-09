Auto rijdt van de weg op N33 bij Gieten

De auto reed de berm in (foto: Persbureau Meter) Het voertuig raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

GIETEN - Op de N33 bij Gieten is vanavond een auto van de weg geraakt en in de berm tot stilstand gekomen.

Een vrouw is met onbekend letsel in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De auto moest worden weggesleept.



Waarom de auto van de weg af raakte is niet bekend.