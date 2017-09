Kijk hier naar dag 2: recordaantal van 36.000 bezoekers bij MXGP Assen

MOTORCROSS - 36.000 toeschouwers kwamen afgelopen weekend naar het TT Circuit voor de strijd om het wereldkampioenschap motorcross. Dat zijn er vierduizend meer dan vorig jaar. De eerste edtitie trok 35.000 bezoekers.

"Ik hoop dat we volgend jaar weer door kunnen. Dat hangt ook af van subsidies van de provincie en de gemeente Assen. We hebben vandaag de complimenten gekregen van de overheden, we wachten het af", zegt organisator Lee van Dam.Het was een weekend met veel Nederlands succes. Jeffrey Herlings won beide manches in de MXGP. De Brabander was oppermachtig. Maar na de eerste manche stelde de 31-jarige Italiaan Antonio Cairoli wel zijn negende wereldtitel veilig.Bij de vrouwen was het ook oranje boven. Nancy van de Ven won beide manches en nam de leiding in de stand om het werelkdampioenschap met dit seizoen nog één wedstrijd te gaan.