Eerste uitzending Onze Club met drie Drentse zeges

VOETBAL - Ook voor de makers van het amateurvoetbalprogramma 'Onze Club' zit de zomerstop erop. Vandaag was de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Een korte uitzending, met drie samenvattingen.

De lagere amateurs speelden hun tweede wedstrijd in de poulefase van de noordelijke districtsbeker, wat door de meeste clubs toch als voorbereiding op de competitie wordt gezien. Volgende week wordt duidelijk welke Drentse clubs de knockout-fase gaan halen. Morgen wordt bekend bij welke beslissende wedstrijden de camera's van Onze Club aanwezig zijn.In de uitzending van vanavond is de blik gericht op het competitievoetbal in de derde divisie en de hoofdklasse. ACV ontving thuis Harkemase Boys en in de hoofdklasse B van het zondagvoetbal speelde Achilles 1894 tegen SDO uit Bussum en MSC ontving RKHVV.Bekijk de uitzending hier