Janneke Ensing verliest roze leiderstrui in Toscane

Janneke Ensing verliest leiderstrui in Toscane (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is er tijdens de laatste etappe van de Giro della Toscane niet in geslaagd haar roze leiderstrui te verdedigen. Ze finishte als vijfde.

Geschreven door Karin Mulder

De derde etappe van Lucca naar Capannori ging over 122 kilometer en werd een prooi voor de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. Daarmee won ze, net als vorig jaar, ook het eindklassement van de driedaagse. Ensing finishte in dat klassement op de vierde plaats.



Ze kwam vandaag gefrustreerd over de streep. "Onze ploeg was nog maar met drie vrouwen in koers, dan moet je alles alleen doen. Er was een kopgroep van drie vrouwen. Ik heb er tien kilometer in m'n eentje achteraan gereden. Toen pakte het peloton mij terug. Maar ze deden er niks aan om het leidende trio terug te pakken. Dat is wel heel frustrerend", zegt Ensing na afloop.



"Ik moet nu zorgen dat ik goed uitrust voor het WK. Ik ben vannacht rond twee uur pas weer thuis in Gieten. En ook op de heenweg naar Italië had ik al een gebroken nacht. Dat tikt hard aan", zegt Ensing die een druk programma achter de rug heeft.