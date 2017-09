Achilles 1894 heeft eerste zege binnen

VOETBAL - Achilles 1894 heeft de eerste zege in de hoofdklasse B binnen. De promovendus uit Assen, die vorige week gelijkspeelde bij DHC, versloeg op eigen veld SDO uit Bussum. Het werd 2-0.

de eerste uitzending van Onze Club

Hattrick Benjamins bezorgt MSC eerste zege

Alle uitslagen in de tweede speelronde in de poulefase van de districtsbeker

Met vier punten uit twee duels staat de ploeg van de nieuwe trainer Paul Weerman derde in de hoofdklasse B, achter Alphense Boys en Silvolde die nog zonder puntenverlies zijn na twee duels.De toeschouwers op sportpark Marsdijk kregen een zeer matige eerste helft voorgeschoteld, al was dat nog positief uitgedruk vond Weerman. "Het was dramatisch, van beide kanten", aldus de oefenmeester. De enige rake bal in de eerste 45 minuten was een vrije bal van Matthijs Hensens, de spits van Achilles 1894. Niet op de goal overigens, maar vol in het gezicht van SDO-speler Jasper Spanjerberg.De van LTC overgekomen middenvelder David Modderman brak kort na rust de wedstrijd open. Hij was het eindstation na een aanval via invaller Ids Hannema (die kwam voor Rachid Traore) en de uitstekend spelende Jean Pierre N'Gouan. Kort daarna kreeg aanvoerder Remy Klaassens na de mooiste aanval van de middag via Hensens en Modderman een enorme kans op 2-0, maar de inzet ging net naast. SDO kreeg vervolgens een paar kansen op de gelijkmaker, maar miste stootkracht. Bovendien waren alle hoge ballen een simpele prooi voor Achilles-doelman Morten Otto. Stan Haanstra bepaalde in blessuretijd de eindstand op 2-0. De aanvaller, die als bankzitter startte en al een grote kans op de 2-0 had laten liggen, bleef uiterst koel in een counter.