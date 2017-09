Drie auto's botsen op A28 bij Hoogeveen

Er liggen brokstukken op de weg (foto: Persbureau Meter) Drie auto's botsten op elkaar (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de A28 bij knooppunt Hoogeveen zijn vanavond drie auto’s op elkaar gereden. Hierbij is in ieder geval één gewonde gevallen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Er lagen brokstukken op de weg en de A28 is deels afgesloten geweest. Het verkeer werd langs het ongeval geleid. Rond 23.30 uur was de weg weer vrij.