Emmenaar op Sint-Maarten: Aanwezigheid militairen goed te merken

Militairen op Sint-Maarten (ANP/Gerben van Es)

PHILIPSBURG/EMMEN - Sint-Maarten probeert de draad op te pakken na de verwoestingen van orkaan Irma. Dat merkt ook Emmenaar Wietse Klaassen, die op het eiland werkt als apotheker.

"De aanwezigheid van de militairen is goed te merken. Het is een stuk rustiger op straat. Ook worden de straten beetje bij beetje opgeruimd."



Bewaking

Een aantal huisartsenpraktijken en apotheken, onder meer die waar Klaassen werkt, gaan morgen weer open. "We zullen daarbij bewaking van een marinier krijgen, omdat er nog steeds kans is op plunderingen en overvallen."



Klaassen vindt dat de informatieverstrekking aan de bewoners wel te wensen overlaat. "Internet lijkt helemaal weggevallen te zijn op het moment. Er is wel een radiozender die informatie geeft, maar ik heb geen analoge radio dus ik moet via via achter dingen komen."



Asser militairen

De militairen die nu op Sint-Maarten zijn krijgen versterking vanuit Assen. Honderd soldaten van het 13e bataljon van de luchtmobiele brigade in Assen zijn vanochtend op het vliegtuig naar Sint Maarten gestapt.