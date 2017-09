N391 twee weken dicht vanwege werkzaamheden

Nog twee weken en dan is het werk aan de N391 klaar (foto: provincie Drenthe)

EMMEN - De N391 tussen Emmen en Ter Apel is de komende twee weken dicht. Vanwege werkzaamheden kan er geen gebruik gemaakt worden van de weg.

De maximumsnelheid op de N391 gaat van 80 naar 100 kilometer per uur en daar zijn aanpassingen voor nodig, zegt gedeputeerde Henk Brink. "Een 100-kilometerweg moet ongelijkvloers zijn en breder dan een 80 kilometerweg. Gedeelten van de weg zijn al verbreed en bij Roswinkel zijn we nog volop bezig. Daarnaast moet er een groene streep in het midden van de weg komen en hier en daar moet er een nieuwe asfaltlaag aangelegd worden."



N366

Als dat werk gedaan is pakt de provincie in samenwerking met Groningen ook de aansluiting met de N366 aan.



Poelkikkers

De beschermde poelkikkers, die er vorig jaar voor zorgden dat de werkzaamheden bij Roswinkel uitgesteld werden, vormen volgens Brink nu geen probleem. "De verbreding is zo goed als klaar. Bij het aanleggen van asfalt en het trekken van de streep spelen de kikkers geen rol."