Vraagtekens bij noodzaak spoorverbinding Groningen-Almelo

ASSEN - Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe zet vraagtekens bij noodzaak van een spoorverbinding tussen Groningen en Almelo.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos berekende dat de realisatie van die spoorverbinding - die ook langs Emmen en Coevorden zal gaan - 250 miljoen euro kost. Dat meldt Dagblad van het Noorden . Het grootste deel van het spoor ligt er al, er zou alleen een verbinding tussen Emmen en Stadskanaal aangelegd moeten worden.Brink kent het nieuwe onderzoek nog niet. "Uit onze eigen berekeningen blijkt dat de goedkoopste variant ongeveer 400 miljoen euro kost. Daarnaast zit je met 4 miljoen euro per jaar aan onderhouds- en beheerkosten aan ProRail. Ook zou het nieuwe spoor de Veenkoloniën doorkruisen, wat een behoorlijke ingreep in het landschap betekent."Brink zet ook vraagtekens bij de noodzaak van de treinverbinding. "We hebben een heel goede busverbinding tussen Emmen en Groningen. Er rijden zes à zeven bussen in de spits en je bent er binnen een uur. Dan weet ik niet of de reiziger er veel mee opschiet."Helemaal afschieten doet Brink het plan niet. "Het is een dure optie, maar we zijn 'm niet uit het oog verloren. Als het kabinet investeert in spoor pakken we dit onderzoek er eventueel ook bij."