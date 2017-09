Twee inbraken bij supermarkt Diever: drie mannen uit Almere aangehouden

Inbraak bij supermarkt in Diever (foto: google Streetview)

DIEVER - Drie mannen van 20, 21 en 27 jaar uit Almere zijn aangehouden voor het inbreken in een supermarkt aan de Hoofdstraat in Diever.

De inbraak vond vannacht tussen drie en vier uur plaats. Het alarm van de winkel ging af, waarna de daders op de vlucht sloegen. Agenten hebben in de omgeving gezocht met een hond en vonden de drie verdachten in een schuur in de buurt van de supermarkt. Ze zijn meegenomen voor verhoor. De auto van het drietal is in beslag genomen.



Afgelopen vrijdag werd ook al ingebroken in dezelfde supermarkt. Toen werden er sigaretten gestolen. De politie onderzoekt of beide inbraken met elkaar te maken hebben.