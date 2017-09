Militairen uit Assen vertrokken naar Sint-Maarten

Militairen op de appelplaats (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Militairen bij de bus naar Vliegbasis Eindhoven (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Bijna 100 militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn vanmorgen vertrokken naar het eiland Sint-Maarten. Het eiland in de Caraïben is zwaar getroffen door orkaan Irma.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De militairen verzamelden zich rond zeven uur vanmorgen op de appèlplaats van de Johan Willem Frisokazerne, waar ze kort werden toegesproken door hun commandant: "We gaan belangrijk werk doen."



'Hollen of stilstaan'

De compagnie uit Assen heeft in eerste instantie de taak om de luchthaven van Sint-Maarten te bewaken. "Het wordt hollen of stilstaan de komende tijd. Nu zijn we druk, maar de komende dagen reizen we die kant op dus is het rustig", aldus hun commandant. De compagnie vertrok met de bus naar Vliegbasis Eindhoven. Daarvandaan reizen de militairen zo goed als zeker via Curaçao naar Sint-Maarten.



Plunderingen

Het aantal Nederlandse militairen op Sint-Maarten stijgt met de inbreng van de mannen uit Assen naar 550. De militairen moeten zorgen voor orde en rust. Op het eiland, waar eerder plunderingen waren, zijn aanhoudingen verricht. De gevangenis wordt bewaakt door het leger, nadat in de muur een gat was ontstaan door de storm. Niemand is ontsnapt.



Geplande missie

De groep militairen uit Assen is voorbereid op ondersteuning van de lokale overheid in Sint-Maarten. De compagnie zou later dit jaar voor vier maanden op Curaçao worden gestationeerd. Nederlandse militairen bewaken daar bij toerbeurt de grens en ondersteunen politie en justitie als dat nodig is.



Tranen

Soldaat Nick heeft veel zin in zijn uitzendingen, die ook voor hem en zijn familie redelijk onverwacht komt. De militairen hoorden zaterdag dat ze naar Sint-Maarten gaan. "Het hoort bij het werk", reageert Nick nuchter. "Al moest mams wel een traantje wegpinken."



Het is nog onduidelijk hoe lang de militairen in het gebied zullen blijven.