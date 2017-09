Stelling: Ik ben ook weleens eenzaam

ASSEN - Steeds meer eenzame mensen bellen naar een telefonische hulplijn. Volgens De Telegraaf is het aantal bellers de laatste twee maanden verdubbeld, ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal belden zo'n 1.270 eenzame mensen de afgelopen twee maanden naar een hulplijn. Het totale aantal bellers naar hulplijnen nam ook toe, schrijft de krant. Vorige maand namen vrijwilligers van Senseoor 20.762 telefoontjes aan, 10 procent meer dan het jaar ervoor. Senseoor is de grootste hulplijn van Nederland.Volgens De Telegraaf zoeken ook steeds meer mannen contact met een telefonische hulplijn. Veel van deze mannen zouden bang zijn dat ze geen liefde vinden, omdat ze weinig nieuwe mensen ontmoeten.