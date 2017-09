Jeff Vermeulen herenigd met Allard Engels bij VolkerWessels-Merckx

Jeff Vermeulen rijdt volgend seizoen voor VolkerWessels-Merckx (foto: Destil-Jo Piels)

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen (28) uit Exloo rijdt volgend seizoen voor het VolkerWessels-Merckx Cyclingteam van ploegleider Allard Engels. Vermeulen moet bij Destil-Jo Piels plaatsmaken voor jongere renners.

Geschreven door Karin Mulder

Het VolkerWessels-Merckx Cyclingteam werd vorig jaar opgericht. Het is een opleidingsploeg voor hoofdzakelijk renners uit Noord en Oost Nederland. Vermeulen valt met z'n 28 jaar uit de toon.



'Plezier is nu ver te zoeken'

"Ik ga volgend jaar weer clubcompetitie rijden. Ik denk dat ik het daar heel erg naar m'n zin ga hebben en dat is heel belangrijk voor me, want dat plezier is nu ver te zoeken. Er is veel gebeurd bij m'n huidige ploeg", zegt Vermeulen.



Na de komst van sponsor Destil is er een andere leiding met een andere visie gekomen en is onder meer ploegleider Han Vaanhold opgestapt. Vaanhold was jarenlang het boegbeeld van het wielerteam Jo Piels.



Ambitieuze ploeg

"Ik wilde ook heel graag weer met Allard Engels samenwerken", zegt Vermeulen. "Ik heb jarenlang onder hem getraind. Bij Metec was hij m'n ploegleider en we zien elkaar geregeld. Het programma dat ik ga rijden is hoofdzakelijk in Nederland dus dat past goed bij me. De ploeg is ambitieus. Ik kan jonge renners wegwijs maken in het peloton, maar ik kan me ook gewoon zelf verder ontwikkelen als renner. Veel mannen die clubcompetitie rijden kom je ook tegen in de open klassiekers. Ik vind het niet echt een stap terug", besluit Vermeulen.