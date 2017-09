Fleur Nagengast geselecteerd voor Worldcups veldrijden Amerika

Fleur Nagengast naar Amerika voor Worldcups veldrijden (foto: Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (19) uit Beilen is door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Amerika.

Geschreven door Karin Mulder

Op zondag 17 september rijdt ze in Iowa en op 24 september volgt een wedstrijd in Waterloo. Een week later, op zondag 1 oktober, staat de Superprestige veldrit van Gieten op het programma.



Nederlande selectie

In totaal gaan er zeven Nederlanders naar Amerika. Naast Nagengast zijn ook Sophie de Boer en Maud Kaptheijns geselecteerd. Bij de mannen gaan Stan Godrie, Lars van der Haar, Corné van Kessele en Mathieu van der Poel.