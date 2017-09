Wie kent deze man die met een gestolen pinpas pinde?

Deze man zou met de gestolen bankpas hebben gepind (foto: Politie)

ASSEN - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht laat morgenavond foto's zien van een man die met een gestolen pinpas uit Assen pint.

Een 80-jarige vrouw was op 30 maart slachtoffer van een babbeltruc. Twee vrouwen belden toen bij haar huis aan de Bremstraat aan, met de vraag of ze even naar het toilet mochten. De bewoonster liet ze binnen.



Later die dag ontdekte de 80-jarige vrouw dat er geld van haar rekening was gehaald. Haar bankpas werd op straat gevonden. Bewakingsbeelden van de geldautomaat lieten zien dat een man geld pinde.



Uitzending

Opsporing Verzocht is morgenavond om 20.30 uur te zien op NPO1. Een herhaling van het programma is een dag later te zien, om 11.40 uur op NPO2.