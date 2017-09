Het water is terug in Assen: bekijk 190 jaar geschiedenis

Het water kwam en ging, maar is dit jaar weer terug in Assen (foto: Drents Archief)

ASSEN - Koning Willem-Alexander opent vrijdag de Blauwe As in Assen. Daarmee is het water officieel terug van weggeweest in onze provinciehoofdstad.





Het verhaal werkt het best op je laptop of computer met het geluid aan. Aan die terugkeer van het water gaat een hele geschiedenis vooraf. Lees hier het complete verhaal waarin we je 190 jaar mee terug in de tijd nemen