'Eerst zal ik uitleggen waar Drenthe ligt, want dat weten ze in Den Haag niet'

Lévi Weemoedt mag het Prinsjesfestival openen

ASSEN - De week voor Prinsjesdag mag de provincie Drenthe zich presenteren in Den Haag en hoe kan je dat beter doen dan met een knipoog.

Geschreven door Frank Janssen

Daarom is dichter Lévi Weemoedt gevraagd het Prinsjesfestival donderdag te openen. "Ik had nog nooit van het prinsjesfestival gehoord, maar dat zegt niks, omdat we hier in Drenthe niet zo van die flauwekul houden."



Niet zoveel cultuur en dat is goed

Weemoedt mag het festival openen en dat vindt hij wel grappig. "Toen ik in 1992 vanuit het Westen naar Assen verhuisde, verklaarde iedereen mij voor gek. 'Daar wil je toch niet wonen!' Maar ik vind het in Assen heerlijk, er is niet zoveel cultuur en dat is mooi, want daar hou ik niet zo van."



Zijn optreden heeft Weemoedt al goed voorbereid. "Eerst zal ik maar eens uitleggen waar Drenthe ligt, want dat weten ze in Den Haag niet. Ik heb natuurlijk ook wat kritiek op onze provincie. Zo dichtte ik ooit al eens: Het streekvervoer in Drenthe is kort gezegd aldus, indien er al iets langs komt is het een collectebus."



Vooral positief zijn

Maar nu is Weemoedt een soort ambassadeur van Drenthe: "En daarom moet ik vooral positief zijn en heb ik een ode aan Drenthe geschreven."



RTV Drenthe is er van 13 t/m 18 september natuurlijk bij in Den Haag. 's Middags live op de radio en vanaf 18.20 uur op TV in Studio Drenthe.