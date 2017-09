Minder cafés in Nederland, maar niet in Drenthe

Aantal cafés gestegen (foto: Pixabay)

ASSEN - In tegenstelling tot de landelijke trend, steeg het aantal cafés in Drenthe de afgelopen vijf jaar.

Telde onze provincie in 2012 nog 185 cafés, vorig jaar waren dat er 188. Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. De stijging is minimaal, maar Drenthe onderscheidt zich er wel mee van veel andere provincies. Landelijk daalde het aantal cafés namelijk met vier procent. Alleen in Friesland, Overijssel en Drenthe was sprake van een stijging.



Het aantal cafés in Drenthe is nog niet terug op het niveau van 2007, toen telde onze provincie 217 cafés.