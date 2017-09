Asbestplaten gedumpt in bos bij Grolloo

De platen werden in de bossen bij Grolloo gevonden (foto: Tjeerd Langhout / Staatsbosbeheer)

GROLLOO - In de bossen bij Grolloo zijn asbestplaten gedumpt.

Dat laat boswachter Tjeerd Langhout via Twitter weten. "Zucht. Asbestsanering is een goed plan, maar dumpen in het Hart van Drenthe? Nee!"



De plek waar de asbestplaten zijn gevonden, is afgezet met linten. Wanneer de platen worden verwijderd, is nog niet duidelijk. "Op dit moment is een collega bezig een en ander uit te zoeken."