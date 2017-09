Emmen heeft vier hybride stadsbussen

In Utrecht rijden al elektrische bussen (foto: ANP / Jeroen Jumelet)

EMMEN - In Emmen rijden vier nieuwe hybride bussen. Deze stadsbussen rijden deels op elektriciteit en op diesel.

Volgens OV-bureau Groningen-Drenthe rijden de bussen 20 procent zuiniger dan de gewone dieselbussen. Dat komt onder meer doordat wanneer de bus optrekt, de elektromotor in werking treedt. Dan wordt er stroom verbruikt uit condensators, die bovenop de bus zitten. Als de bus afremt, werkt de motor als een soort dynamo die in die condensators dan weer energie opslaat.



Foutje

Bij de bouw van de bussen is alleen wel een foutje gemaakt. De rolstoelplaats moest namelijk aan de linkerkant van de bus komen, maar is aan de rechterkant geplaatst. De bussen worden nu één voor één omgebouwd. Het OV-bureau Groningen-Drenthe denkt dat dat eind oktober klaar is.