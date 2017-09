Drentse vereniging in Utrecht stopt: 'Mensen zijn hun huis niet meer uit te krijgen'

7 oktober is de laatste keer klootschieten (foto: Wikimedia Commons)

UTRECHT - Na ruim tachtig jaar houdt de Vereniging Drenthe, een club voor Drenten in Utrecht, ermee op. De reden is het gebrek aan nieuwe en vooral jonge leden.

De vereniging organiseerde activiteiten voor Drenten die in Utrecht wonen. "We hadden een zangvereniging, kaartavonden, dansen, vissen, sjoelen. Alles deden we samen", zegt voorzitter Jan Katuin, die zelf in de jaren zestig vanuit Emmer-Compascuum naar Utrecht vertrok om werk te vinden.



Geen aanwas

Al jaren daalt het aantal leden van de Vereniging Drenthe. "De mensen worden ouder en er komt geen nieuwe aanwas bij. Op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je moet besluiten of je nog door wil gaan", aldus Katuin.



De club heeft momenteel nog een kleine honderd leden. Dat klinkt veel, maar is het volgens de voorzitter niet. "Mensen zijn niet meer uit hun huis te krijgen 's avonds. Dat is wel begrijpelijk want sommige leden zijn al boven de 90. Die komen de deur niet meer uit."



Afscheidsmiddag

Op 7 oktober organiseert de vereniging nog één keer klootschieten en dan is op 21 oktober een afscheidsmiddag. "We lieten vaak een toneelvereniging uit Hollandscheveld overkomen, maar daar hebben we het geld niet meer voor. Daarom komt er een gezellige prater uit Utrecht die wat sketches doet en wat oud-Hollandse liedjes zingt. Ik hoop dat er veel leden komen."